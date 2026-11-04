Jurnalist sârb acreditat la Casa Albă, în direct cu Ana Maria Păcuraru: „Atmosfera e ca la o înmormântare!”

„Atmosfera de acolo (din tabăra republicanilor - n.r.) e ca la o înmormântare”, a relatat jurnalistul sârb Ognjen Medici, corespondent al Newsmax Balkans la Washington, în cadrul unei intervenții exclusive la emisiunea realizată de Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă. Medici a descris un climat de profundă dezamăgire în tabăra republicană, pe măsură ce victoria democrațșilor în amblele camere ale Congresului se contura tot mai clar.
Jurnalistul sârb Ognjen Medici, corespondent al Newsmax Balkans la Washington și acreditat la Casa Albă, a oferit o perspectivă din interior asupra reacțiilor din capitala americană după publicarea primelor rezultate ale alegerilor de la jumătatea mandatului.
Invitat într-o ediție specială alături de Ana Maria Păcuraru, acesta a descris atmosfera din rândul republicanilor drept una apăsătoare.
Am fost la o seară electorală cu republicanii. Și vă pot spune că atmosfera de acolo e ca la o înmormântare. Dacă te uiți la fețele lor, sunt foarte triști din cauza a tot ce se întâmplă.
a relatat Medici.
Potrivit acestuia, primele date indică o evoluție cu implicații majore pentru politica americană, democrații fiind pe cale să obțină controlul asupra Camerei Reprezentanților și având șanse importante și în Senat.
Democrații și-au asigurat deja destule mandate ca să preia controlul camerei inferioare a Congresului. Este o lovitură politică serioasă pentru agenda președintelui Donald Trump și pentru Partidul Republican.
Ognjen Meidci
Corespondentul a precizat că în jurul Casei Albe și la evenimentele organizate de republicani au fost prezenți numeroși apropiați ai administrației Trump, inclusiv membri ai echipei prezidențiale și aliați influenți ai liderului de la Washington.
Ognjen Medici a subliniat că, din informațiile primite de la reporterii acreditați la Casa Albă, atmosfera din interiorul administrației este una extrem de tensionată. În analiza sa, jurnalistul sârb a pus rezultatul alegerilor pe seama nemulțumirilor legate de costul vieții, inflație și problemele economice care au dominat campania electorală.
Situația este foarte grea, la fel și atmosfera din interiorul Casei Albe. Republicanii pot pierde majoritatea, însă Trump rămâne președinte și păstrează suficiente pârghii pentru a bloca o parte dintre inițiativele democraților. Acum, în interiorul Casei Albe, situația e foarte grea, la fel și atmosfera, după cum aud de la reporterii de acolo. Republicanii, după părerea mea, au fost foarte nemulțumiți de prețurile mari, de inflație și de tot ce a venit după. Pentru că, dacă ne uităm la finalul campaniei, la mitingurile președintelui Trump: a ținut vreo 29 de mitinguri în ultimele trei săptămâni.
Un alt factor important în această seară e mesajul politic venit de la alegătorii americani. Cum spunea un alegător republican, costul vieții și prețurile mari sunt o problemă gravă pentru ei, iar economia pare una dintre problemele majore ale alegătorilor. Și, după cum vedem la secțiile de votare, prezența arată că republicanii vor pierde majoritatea în ambele camere.
a concluzionat jurnalistul sârb.