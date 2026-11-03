Operațiune DIICOT de amploare: 65 de percheziții într-un dosar de furturi de marfă. Prejudiciu de 9 milioane de euro
Operațiune DIICOT de amploare
65 de percheziții în România într-un dosar de furturi din transporturi internaționale. O grupare ar fi deturnat 70 de transporturi, cu un prejudiciu de 9 milioane de euro.
Operațiune de amploare a procurorilor DIICOT și a polițiștilor într-un dosar de criminalitate organizată, care vizează o grupare suspectată că ar fi furat marfă din aproximativ 70 de transporturi, atât în România, cât și în alte state europene. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 9 milioane de euro.
Marți, 3 noiembrie 2026, au fost efectuate 65 de percheziții domiciliare în șase județe și în București. Membrii grupării ar fi folosit firme de transport pe care le controlau pentru a obține contracte, după care ar fi deturnat încărcăturile și ar fi reclamat în mod fals dispariția mărfurilor.
Ancheta este desfășurată în colaborare cu autoritățile judiciare din Belgia, una dintre țările în care ar fi fost comise cele mai multe dintre presupusele infracțiuni.
65 de percheziții în România. Ce județe sunt vizate de ancheta DIICOT
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție.
Descinderile au avut loc în județele Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Prahova și Bihor, precum și în municipiul București.
Dintre cele 65 de percheziții, 14 au fost efectuate în baza unor ordine europene de anchetă emise de autoritățile judiciare din Belgia.
Dosarul penal vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, falsul informatic și spălarea banilor.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost înființată în martie 2024 de cinci persoane. Ulterior, în structura infracțională ar fi intrat alte aproximativ 30 de persoane, fiecare având atribuții bine stabilite.
Cum ar fi funcționat rețeaua care fura marfă din transporturi internaționale
Conform informațiilor din anchetă, suspecții ar fi utilizat mai multe societăți comerciale pe care le administrau sau le controlau pentru a obține contracte de transport de mărfuri.
După preluarea bunurilor, transporturile nu ar mai fi ajuns la destinația stabilită. În schimb, marfa ar fi fost însușită de membrii grupării și valorificată ulterior.
Anchetatorii susțin că activitatea era organizată pe mai multe niveluri. Unii membri se ocupau de obținerea contractelor de transport intern și internațional, în timp ce alții identificau cursele care aveau încărcături valoroase și ușor de comercializat.
Alte persoane ar fi avut responsabilitatea mutării mărfurilor între camioane, însoțirii transporturilor sau vânzării bunurilor obținute în urma presupuselor infracțiuni.
Pentru a ascunde proveniența mărfurilor și a îngreuna identificarea vehiculelor, suspecții ar fi folosit documente de identitate false, acte de transport contrafăcute, certificate neconforme și plăcuțe de înmatriculare falsificate.
Metoda prin care ar fi fost furată marfa din camioane
Una dintre metodele descrise de procurori presupunea mutarea încărcăturii din camionul care efectua transportul într-un alt vehicul.
După transferarea mărfurilor, membrii grupării ar fi anunțat la o unitate de poliție aflată pe traseul inițial că bunurile au fost furate. În acest fel, ar fi încercat să creeze aparența unui furt obișnuit, comis de persoane necunoscute.
O altă metodă presupunea înlocuirea semiremorcilor. Suspecții ar fi decuplat remorca încărcată cu marfă și ar fi atașat un alt vehicul, asemănător ca aspect și caracteristici.
Pentru ca schimbarea să fie mai greu de observat, aceștia ar fi inversat și plăcuțele de înmatriculare între cele două semiremorci.
Astfel, camionul care ajungea la destinație putea avea o remorcă diferită de cea în care fusese încărcată marfa inițial.
Anchetatorii au identificat și o altă modalitate de acțiune. În anumite situații, șoferii ar fi reclamat dispariția semiremorcii după ce susțineau că au fost nevoiți să oprească din cauza unor defecțiuni tehnice la capul tractor.
Aceștia ar fi declarat că au lăsat remorca într-un anumit loc pentru a merge la service, iar la întoarcere au constatat că aceasta dispăruse.
Ce marfă ar fi furat suspecții. Prejudiciul este estimat la 9 milioane de euro
Potrivit probelor administrate în dosar, gruparea ar fi deturnat aproximativ 70 de transporturi de marfă în România și în alte state europene, în special în Belgia.
Printre bunurile vizate s-ar fi aflat:
Produse electronice și electrocasnice;
Materii prime;
Cereale;
Produse cosmetice;
Băuturi alcoolice și nealcoolice;
Alte produse de larg consum.
Valoarea totală a prejudiciului este estimată de anchetatori la aproximativ 9 milioane de euro.
Deoarece presupusa activitate infracțională s-ar fi desfășurat în principal în afara României, investigația are o importantă componentă internațională.
România și Belgia au format o echipă comună de anchetă
Pentru documentarea activității grupării, autoritățile judiciare din România și Belgia au semnat, în februarie 2026, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă (JIT – Joint Investigation Team).
Cooperarea s-a desfășurat sub coordonarea EUROJUST, instituția europeană care facilitează colaborarea dintre autoritățile judiciare ale statelor membre în dosarele de criminalitate transfrontalieră.
Operațiunea din 3 noiembrie a fost realizată cu sprijinul mai multor structuri ale Poliției Române și Jandarmeriei.
Persoanele vizate de anchetă urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului estimat la 9 milioane de euro.
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