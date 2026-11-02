Trenul de lux La Dolce Vita Orient Express a oprit în gara din Timișoara

Gara de Nord din Timișoara a fost, duminică, 1 noiembrie, gazda unui moment special, oprirea trenului de lux italian La Dolce Vita Orient Express, a anunțat CFR Infrastructură pe pagina oficială de Facebook. Oaspeții au fost întâmpinați în holul gării de un grup de artiști locali care au pregătit un moment de dans pe muzică bănățeană.
„Duminică, gara Timișoara Nord a găzduit un eveniment deosebit, odată cu sosirea trenului de lux Orient Express – La Dolce Vita, unul dintre simbolurile călătoriilor elegante și ale rafinamentului european. Oprirea trenului în orașul nostru a fost marcată printr-un moment artistic special, susținut de dansatori, care aduc în atmosfera gării un plus de eleganță, energie și culoare. Prin acest eveniment, gara Timișoara Nord devine nu doar un punct important al transportului feroviar, ci și un spațiu al întâlnirilor culturale și al experiențelor care conectează oamenii, orașele și tradițiile europene”, au transmis cei de la CFR Infrastructură Timișoara.
La Dolce Vita Orient Express a ajuns la Timișoara în cadrul unui itinerar care leagă Roma de Istanbul, travesând Italia, Austria, Ungaria, România, Bulgaria și Turcia, și retur, pe traseul Istanbul, Plovdiv, Sofia, Timișoara, Viena, Veneția, Roma. Pasagerii au parte de un program organizat în Timișoara, după care au revenit în vagoane pentru continuarea traseului.
La Dolce Vita Orient Express este practic un hotel de lux pe șine, cu 12 vagoane, unul pentru restaurant și unul amenajat ca bar, servicii și gastronomie de înaltă clasă. Trenul poate găzdui în jur de 60 de persoane. Călătoria pe această rută costă aproape 17.000 de euro de persoană în funcție de cabină.