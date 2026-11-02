Trenul de lux La Dolce Vita Orient Express a oprit în gara din Timișoara

Scris de Andreea Damian Publicat: 2 nov. 2026, 11:22

Gara de Nord din Timișoara a fost, duminică, 1 noiembrie, gazda unui moment special, oprirea trenului de lux italian La Dolce Vita Orient Express, a anunțat CFR Infrastructură pe pagina oficială de Facebook. Oaspeții au fost întâmpinați în holul gării de un grup de artiști locali care au pregătit un moment de dans pe muzică bănățeană.

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