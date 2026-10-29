Accident pe Autostrada A1: microbuz, autoturism și două camioane implicate

Publicat 29 oct. 2026, 20:45 Sursă stiripesurse

Un microbuz, un autoturism și două camioane s-au ciocnit joi, 29 octombrie, pe Autostrada A1, în zona Belinț. Trei persoane au fost transportate la spital, iar circulația a fost oprită.

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