Actualitate· 1 min citire

Accident pe Autostrada A1: microbuz, autoturism și două camioane implicate

Poliție

Poliție

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Timis ca sursă preferată
Scris deIonuț Nichita
Publicat29 oct. 2026, 20:45
Sursăstiripesurse

Un microbuz, un autoturism și două camioane s-au ciocnit joi, 29 octombrie, pe Autostrada A1, în zona Belinț. Trei persoane au fost transportate la spital, iar circulația a fost oprită.

Polițiștii Biroului Autostrăzi au fost sesizați în cursul serii de 29 octombrie 2026 cu privire la producerea unui accident rutier pe A1. Conform IPJ Timiș, șoferul microbuzului nu a păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa.

În urma impactului inițial, autoturismul condus de o femeie a fost proiectat într-o autobasculantă. Ulterior, microbuzul a lovit un TIR, conform informațiilor transmise de IPJ Timiș.

Trei persoane rănite

La spital au fost transportate trei persoane: șoferul microbuzului, femeia care conducea autoturismul și un pasager din același vehicul. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Circulația blocată

DRDP Timișoara a anunțat că circulația rutieră este blocată în zona accidentului. Se estimează reluarea traficului în jurul orei 22:00.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe