Accident pe Autostrada A1: microbuz, autoturism și două camioane implicate

Un microbuz, un autoturism și două camioane s-au ciocnit joi, 29 octombrie, pe Autostrada A1, în zona Belinț. Trei persoane au fost transportate la spital, iar circulația a fost oprită.
Polițiștii Biroului Autostrăzi au fost sesizați în cursul serii de 29 octombrie 2026 cu privire la producerea unui accident rutier pe A1. Conform IPJ Timiș, șoferul microbuzului nu a păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa.
În urma impactului inițial, autoturismul condus de o femeie a fost proiectat într-o autobasculantă. Ulterior, microbuzul a lovit un TIR, conform informațiilor transmise de IPJ Timiș.
Trei persoane rănite
La spital au fost transportate trei persoane: șoferul microbuzului, femeia care conducea autoturismul și un pasager din același vehicul. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Circulația blocată
DRDP Timișoara a anunțat că circulația rutieră este blocată în zona accidentului. Se estimează reluarea traficului în jurul orei 22:00.