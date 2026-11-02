Ionuț Moșteanu sugerează că un zbor Timișoara–București a fost întârziat o oră ca să aștepte lideri PSD: „Credeți că erau niște ciocoi pesediști care se cred mai presus de reguli?”

Parlamentarul USR Ionuț Moșteanu lasă să se înțeleagă că avionul care a decolat duminică seară de la Timișoara spre București a plecat cu o oră întârziere pentru a aștepta reprezentanți ai PSD. În acest weekend, liderii PSD și ai USR au fost amândoi la Timișoara: social-democrații la un botez, iar USR la congresul în care și-a ales noua conducere.
Ionuţ Moşteanu, care sâmbătă a participat la congresul USR organizat la Timişoara, a anunţat, duminică seară, pe Facebook, că avionul cu care a revenit la Bucureşti a decolat cu o oră întârziere, plecând de pe aeroportul din Timişoara la ora 19:30 şi nu la ora 18:30, cum era programat.
”La 18.35 avionul era plin şi de atunci am stat pe loc şi am asteptat. Ce am aşteptat? Ni s-a spus înainte de decolare că «a fost o problemă cu nişte pasageri care nu s-au mai prezentat». I-am spus stewardesei că de obicei când cineva întârzie, pierde avionul. Mi-a zis că mai sunt şi excepţii. Ţinând cont de densitatea mare de pesedişti din Timişoara în weekendul ăsta, credeţi că erau nişte ciocoi pesedişti care se cred mai presus de reguli şi de bun simţ?”, a scris Moşteanu pe Facebook.
Liderii PSD s-au aflat, sâmbătă, în judeţul Timiş, unde au participat la botezul celui de-al treilea copil al preşedintelui Consiliului Judeţean, Alfred Simonis.
Ţinutele luxoase ale partenerelor liderilor PSD au provocat revoltă, dar şi ironii amare, pe reţelele de socializare, cea care a atras cel mai mult atenţia fiid o capă realizată, aparent, din blană se şinşila, purtată de Sorina Docuz, care a mers la eveniment însoţită de fostul premier Marcel Ciolacu.
Şi liderii USR s-au aflat în weekend tot în Timiş, unde s-a desfăşurat congresul în care a fost aleasă conducerea partidului.