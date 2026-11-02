Ionuț Moșteanu sugerează că un zbor Timișoara–București a fost întârziat o oră ca să aștepte lideri PSD: „Credeți că erau niște ciocoi pesediști care se cred mai presus de reguli?”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 2 nov. 2026, 11:36

Parlamentarul USR Ionuț Moșteanu lasă să se înțeleagă că avionul care a decolat duminică seară de la Timișoara spre București a plecat cu o oră întârziere pentru a aștepta reprezentanți ai PSD. În acest weekend, liderii PSD și ai USR au fost amândoi la Timișoara: social-democrații la un botez, iar USR la congresul în care și-a ales noua conducere.

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