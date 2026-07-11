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Nicușor Dan, mesaj de Ziua Prieteniei Româno-Americane: „Parteneriatul cu SUA este vital”

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea de Timis
Scris deRealitatea de Timis
Publicat11 iul. 2026, 19:25
SursăRealitatea.net

Președintele Nicușor Dan a transmis, sâmbătă, un mesaj cu ocazia Zilei Prieteniei Româno-Americane, în care a vorbit despre importanța relației dintre România și Statele Unite. Șeful statului a pus accent pe rolul Parteneriatului Strategic în menținerea securității și în susținerea prosperității celor două țări.

Nicușor Dan vorbește despre forța relației dintre România și SUA

În mesajul publicat pe platforma X, președintele a arătat că această zi este un moment potrivit pentru reafirmarea legăturilor strânse dintre România și Statele Unite. Nicușor Dan a subliniat și nevoia de a consolida cooperarea transatlantică, într-un context în care parteneriatul dintre cele două state are un rol important atât în plan politic, cât și în domeniul securității.

„Astăzi sărbătorim ziua dedicată Prieteniei Româno-Americane. Aceasta este o ocazie specială pentru a evidenția valoarea cu adevărat unică a Parteneriatului nostru Strategic și pentru a reflecta asupra forței relației noastre vibrante și a oportunităților pe care le putem crea împreună ca aliați, parteneri și prieteni apropiați. Consolidarea legăturii transatlantice și a Parteneriatului nostru Strategic este vitală pentru securitatea și prosperitatea noastră comună. Trăiască prietenia noastră!”, a transmis Nicușor Dan.

Parteneriatul Strategic, reafirmat de Ziua Prieteniei Româno-Americane

Mesajul președintelui a fost transmis cu ocazia Zilei Prieteniei Româno-Americane, dedicată relației dintre România și Statele Unite. Nicușor Dan a evidențiat faptul că parteneriatul dintre cele două țări nu se limitează doar la colaborarea diplomatică și militară, ci reprezintă o legătură solidă între doi aliați din cadrul NATO.

Șeful statului a arătat că întărirea relației transatlantice rămâne esențială pentru stabilitatea, securitatea și dezvoltarea economică a României și a Statelor Unite. Prin mesajul transmis, Nicușor Dan a reafirmat angajamentul României față de continuarea și consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite.

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