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Sport· 1 min citire
Lovitură pentru fanii tenisului: Serena Williams s-a retras de la Wimbledon din cauza unei accidentări
Serena Williams
Serena Williams și-a încheiat prematur participarea la Wimbledon, după ce a suferit o accidentare la genunchi în timpul meciului disputat în proba de simplu.
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