Premierul desemnat Adrian Veștea, în direct la Realitatea Plus: Negociem cu oricine, inclusiv cu AUR. Nu am rezerve de a sta de vorbă cu absolut oricine, indiferent de orientarea politică - EXCLUSIV

Publicat 16 iun. 2026, 19:47 Actualizat 16 iun. 2026, 21:10

Premierul desemnat Adrian Veștea a făcut anunțul serii la Realitatea PLUS, după ce a stat de vorbă cu președintele Nicușor Dan și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. În condițiile în care social-democrații susțin că noul guvern va trece chiar și fără voturile UDMR, Veștea a precizat și el că este deschis să negocieze cu oricine, inclusiv cu AUR.

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