Petrișor Peiu: „Nicușor Dan își creează propria majoritate”. AUR nu a primit invitația la negocierile de la Cotroceni

Senatorul AUR Petrișor Peiu a comentat la Realitatea PLUS evoluțiile apărute pe scena politică în contextul negocierilor pentru formarea unui viitor guvern, după ce partidul nu a fost invitat la discuțiile informale inițiate de președintele României. Acesta critică modul în care se conturează procesul de consultare politică, susținând că sunt ignorate etapele constituționale și că anumite formațiuni sunt excluse din mecanismul de negociere, în timp ce se discută despre formarea unei majorități guvernamentale în afara cadrului formal obișnuit.

Ce urmează să facă AUR în condițiile în care nu partidul nu primit invitația de la președintele României pentru discuții informale

„Sub nicio formă. Acum, noi trebuie să fim oameni serioși și să ne uităm la ce spune Constituția. Noi avem un mecanism constituțional care trebuie parcurs în astfel de etape. Președintele trebuie să convoace partidele la consultări, în urma consultărilor, să desemneze un prim-ministru care să aibă la dispoziție 10 zile pentru a propune un nou guvern Parlamentului.

Asta este logica formală și naturală a ceea ce se întâmplă. Și înseamnă că partidele, într-o configurație parlamentară care se știe, se duc și fiecare își spun punctul de vedere, rezultând fie o coaliție majoritară care să propună un nume, fie mai multe propuneri ale fiecărui partid.

În momentul în care domnul președinte vine și spune „eu nu aplic Constituția, eu inventez o altă modalitate de formare a unei majorități, adică vorbesc eu informal cu fiecare dintre partidele din coaliția pe care o doresc eu”, practic dânsul creează o majoritate și putem să spunem că viitorul guvern, dacă va rezulta o formulă din aceste negocieri informale, este guvernul Nicușor Dan. Nu mai este un guvern rezultat pe o cale constituțională prin acțiunea partidelor politice parlamentare.”

Deci domnul Nicușor Dan își creează propria majoritate.

Evident că nu ne-a invitat la aceste discuții informale, nici la alea formale, dar devine caducă prezența noastră la niște consultări formale din moment ce dânsul va trage undeva o concluzie sau își va forma propria majoritate. El a spus în repetate rânduri că nu va da mandat unui premier care să includă AUR printre cei care susțin guvernul sau printre cei prezenți în guvern. Deci practic a zis că 20% din parlament nu are voie să participe la formarea unui nou executiv. Și ne-a pus într-un țarc și a zis eu lucrez cu ceilalți 80%. Inclusiv cu parlamentarii care provin de la formațiuni tot de opoziție, dar pe care dânsul le consideră viabile și noi nu le consideră valabile pentru scopurile dânsului.

Și atunci are la dispoziție 80% din parlament, domnul Nicușor Dan, să-și facă propria majoritate, așa cum vrea.”

Ce va face AUR în aceste condiții

„AUR nu are ce să facă, nu are mari instrumente decât cele democratice. Ce poate să facă? Să sancționeze în continuare derapajele de la democrație ale președintelui Dan și ale coaliției care îl susține. Am spus că, fără respectarea regulilor democratice, a Constituției, a legilor în vigoare, asta trebuie să facem și asta vom face.”

Care este răul cel mai mic pentru România

„Răul cel mai mic ar fi să facem alegeri anticipate. Acum vreau să vă spun un lucru, dacă toți liderii de partide fac ceea ce au promis înainte de votarea moțiunii, atunci e clar că nu se poate face o majoritate și trebuie să mergem la alegeri anticipate, nu? PNL și USR au zis că nu vor să facă guvern cu PSD, PSD a zis că nu vrea să facă guvern cu AUR, Nicușor Dan a zis că nu va da mandat unui guvern care să includă AUR. Deci rezultă că nu se poate face o majoritate. Și atunci, asta este soluția rezonabilă, democratică, un instrument în toate statele lumii și cred că aici, până la urmă, trebuie să ajungem.

Pe de altă parte, noi am mai spus că dacă vreodată vom fi luați în considerare de către președintele care vrea să-și facă propria jucărie, propria sufragerie din Cotroceni, adică să-și facă el o coaliție majoritară, noi am spus foarte clar că dacă vreodată va ieși din această paradigmă în care se află dânsul, noi am accepta să participăm într-un executiv cu condiția să putem să schimbăm cursul politic actual, adică să reversăm niște măsuri nedrepte și greșit alese de către guvern.

Asta înseamnă să avem prim-ministru și să ni se accepte câteva dintre cerințele pe care noi dorim să le impunem viitorului executiv.”

Dacă totuși AUR este chemat la aceste consultări oficiale, cu ce mandat se va duce

Ideea este așa. Logic vorbind, dacă președintele creează o majoritate din consultările informale, deci fără a parcurge calea constituțională, atunci eu personal nu prea văd și nici colegii mei ce rost ar avea să mergem la consultările formale. Ce să facem acolo? Să validăm alegerea fără constituțională pe care o face Nicușor Dan? Să-i spunem, mărite crai, ce minte luminată, aveți, cum ați făcut dumneavoastră o majoritate din nimic. Nu putem să facem asta. N-ar trebui să mergem să cauționăm o astfel de abordare și cred că ar trebui să așteptăm acel moment, dacă se va face o majoritate la aceste consultări informale și după aceea vom fi convocați de formă la consultările formale, partidul se va reuni prin forurile sale de conducere și va lua o decizie.

Dar eu anticipez că acea soluție are șanse mari să fie refuzarea de a participa la acest circ, refuzul de a participa la acest circ, refuzul de a legitima o alegere nedemocratică.

Eventuala susținere a unui guvern tehnocrat

În primul rând, un guvern minoritar nu există. Este o invenție lexicală, un oximoron. E ca și cum ai spune că prost-deștept. Un guvern ca să existe, trebuie să fie învestit. Când este învestit, este o majoritate care îl votează. 233 minim de parlamentari.

În al doilea rând, un guvern tehnocrat înseamnă parcurgerea acelorași etape. Un premier desemnat își formează o echipă cu care merge în parlament și capătă votul unor partide sau unor parlamentari minim 233 pe un program de guvernare și pe o componentă. În momentul ăla, guvernul zis tehnocrat devine un guvern politic, pentru că este asumat de niște partide. Noi nu putem să votăm și este logic, un guvern din care nu suntem parte.

