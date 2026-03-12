Război în Orientul Mijlociu. Iranul își intensifică ofensiva: două petroliere au fost atacate în apele teritoriale ale Irakului
Războiul din Orientul Mijlociu este departe de a se încheia. Iranul își intensifică ofensiva și continuă să lanseze atacuri asupra infrastructurii energetice și a transportului maritim din regiune. În noaptea de miercuri spre joi, Teheranul a lovit două petroliere în apele teritoriale ale Irakului, declanșând incendii masive și provocând moartea unui membru al echipajului.
Potrivit unor oficiali portuari, mai multe ambarcațiuni iraniene încărcate cu explozibili ar fi lovit două tancuri petroliere aflate în apele Irakului.
Exploziile au provocat incendii la bord și au dus la moartea unui membru al echipajului.
Incidentul vine la scurt timp, după ce mai multe proiectile au lovit trei nave comerciale care traversau apele Golfului Persic. În același timp, Iranul ar fi atacat și rezervoare de combustibil ale unei instalații petroliere din Muharraq, potrivit Ministerului de Interne din Bahrain.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News