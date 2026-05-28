SUA a lansat noi atacuri în Iran. Explozii de amploare lângă Strâmtoarea Ormuz

Statele Unite au lansat noi atacuri în Iran, joi, vizând o bază militară considerată o amenințare pentru forțele americane și pentru traficul comercial din Strâmtoarea Ormuz. Loviturile au avut loc în apropierea orașului Bandar Abbas, una dintre cele mai importante baze navale iraniene din zonă.

Potrivit unui oficial american, armata SUA a interceptat și doborât mai multe drone iraniene care reprezentau un risc pentru navele și trupele americane din regiune.

Informațiile au fost oferite sub protecția anonimatului, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Washington și Teheran.

Explozii la Bandar Abbas și sisteme antiaeriene activate

Presa iraniană a relatat că trei explozii puternice au fost auzite în estul orașului Bandar Abbas. În urma atacurilor, sistemele de apărare aeriană ale Iranului au fost activate temporar. Incidentul are loc într-un moment extrem de tensionat, deși între cele două state există teoretic un armistițiu și negocieri indirecte pentru oprirea conflictului. Teheranul a acuzat recent Washingtonul că a încălcat înțelegerea stabilită în aprilie, după mai multe atacuri aeriene nocturne atribuite americanilor.

Pe fondul escaladării situației, președintele american Donald Trump a convocat de urgență membrii Cabinetului la reședința de la Camp David. Potrivit presei americane, întâlnirea este dedicată exclusiv crizei din Iran și efectelor pe care conflictul le poate avea asupra securității și economiei Statelor Unite. În paralel, oficiali americani și regionali susțin că un acord între SUA și Iran ar fi aproape finalizat. Cu toate acestea, atacurile din ultimele zile și schimbul de acuzații dintre cele două părți arată că situația rămâne extrem de fragilă.

Strâmtoarea Ormuz, punct strategic pentru economia mondială

Tensiunile sunt urmărite cu atenție la nivel internațional și din cauza importanței Strâmtorii Ormuz. Zona este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze, iar orice conflict militar poate afecta direct piețele energetice și comerțul global. În ultimele săptămâni, Iranul a avertizat în repetate rânduri că regulile de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz „nu vor mai fi ca înainte”, iar autoritățile iraniene discută deja cu Oman despre noi condiții de navigație în regiune.