Angajații din sănătate protestează joi la Ministerul Muncii împotriva noii legi a salarizării
28 mai 2026, 07:50
Încep protestele față de noua lege a salarizării. De la ora 11, angajații din sănătate pichetează sediul Ministerului Muncii după ce noua lege vine cu tăieri drastice de sporuri ce duc la scăderi de venituri.
Potrivit simulărilor, un medic pierde până la 1.500 de lei brut, un asistent până la 1.200 de lei brut, iar cei mai loviți sunt cei din categoria TESA - personalul nemedical din unitățile sanitare.
Sindicatele resping proiectul de lege, spun că a fost făcut în spatele ușilor închise, iar cea mai mare tăiere la sporuri este la cel pentru condiții deosebit de periculoase - de la 85% la 50%. Și alte categorii se pregătesc de proteste și nu exclud declanșarea grevei. Între timp, demnitari au parte de majorări care ajung și până la 3.000 de lei.
