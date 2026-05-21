Florin Răducioiu, despre colaborarea dintre Gică Hagi și Ianis la națională: „Va avea aceleași pretenții mari”

Florin Răducioiu și-a exprimat încrederea în noul mandat al lui Gică Hagi la conducerea echipei naționale a României, considerând că fostul lider al „Generației de Aur” are capacitatea de a lua deciziile potrivite într-o perioadă importantă pentru reprezentativa României.

Fostul internațional este optimist înaintea debutului acestui nou capitol pentru „tricolori”, care vor disputa la începutul lunii iunie două partide de verificare, împotriva selecționatelor Georgiei și Țării Galilor.

Răducioiu a vorbit inclusiv despre relația pe care Gică Hagi o va avea la lot cu fiul său, Ianis Hagi, și este convins că selecționerul nu va face diferențe atunci când vine vorba despre exigență și criteriile de selecție.

Fostul atacant a subliniat că Ianis este conștient de așteptările ridicate care există în jurul său și că va trebui să confirme prin evoluții constante dacă va continua să aibă un rol important în echipa națională.

Totodată, Răducioiu a readus în atenție absențele repetate ale României de la Campionatul Mondial, considerând că ratarea calificărilor din ultimii ani a devenit o problemă care apasă fotbalul românesc. El și-a exprimat speranța că noul proiect tehnic al lui Hagi va reuși să pună capăt acestei perioade și să readucă România la un turneu final mondial.

În opinia sa, un selecționer trebuie să se bazeze în primul rând pe fotbaliști aflați într-o formă bună și care evoluează constant la echipele lor de club, chiar dacă, pe parcursul unei campanii de calificare, pot apărea accidentări sau alte probleme neprevăzute.

Răducioiu a transmis că îi dorește succes lui Gică Hagi în noua misiune și că are încredere că fostul său coleg de generație poate contribui la revenirea României în elita fotbalului internațional.