Politica· 1 min citire

SURSE. Cum arată componența guvernului lui Adrian Veștea

Guvernul Veștea

Guvernul Veștea

Scris deStoica Marian
Publicat17 iun. 2026, 15:20
SursăRealitatea.net

Postul de televiziune Realitatea Plus a obținut, pe surse, lista completă cu propunerile de miniștri pentru viitorul Guvern. Acesta este Cabinetul cu care premierul desemnat, Adrian Veștea, se va prezenta în fața președintelui Nicușor Dan și, ulterior, în Parlament pentru a cere votul crucial de învestitură.

Noua echipă guvernamentală mizează puternic pe continuitate.

Pe lista propusă de Adrian Veștea se regăsesc nu mai puțin de șase miniștri din fostul cabinet condus de Ilie Bolojan. Printre aceștia se numără liberalii Alexandru Nazare și Cătălin Predoiu (PNL), dar și social-democrații Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete, Florin Manole și Florin Barbu (PSD).

Portofoliile cheie și împărțirea politică

Schimbări majore și mutări strategice în noul Cabinet

Analizând lista obținută de Realitatea Plus, se pot observa câteva mutări extrem de interesante pe tabla de șah a politicii românești:

  • Rotativa la Energie: Bogdan Ivan (PSD), cel care a gestionat digitalizarea în fostul guvern, ar urma să preia un portofoliu extrem de fierbinte – Ministerul Energiei.

  • Tehnocrați și specialiști pe funcții: Luca Niculescu (fost ambasador și jurnalist) este propunerea pentru Externe, o mutare menită să asigure o imagine impecabilă pe plan internațional. De asemenea, Cristian Pistol, actualul șef al CNAIR, este propulsat direct pe scaunul de Ministru al Transporturilor pentru a menține ritmul pe marile șantiere de autostrăzi.

  • Reveniri și consolidări: Alina Gorghiu lasă Justiția pentru a gestiona miliardele de euro de la Fonduri Europene (MIPE), în timp ce Lucian Bode revine în prima linie a Executivului la cârma Ministerului Economiei.

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