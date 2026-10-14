Surse: DNA verifică folosirea a 68 de milioane de lei alocate de Primăria Timișoara companiei Colterm. Dosarul este in rem, pe abuz în serviciu

Procurorii DNA ar verifica modul în care au fost folosite 68 de milioane de lei destinate societății de termoficare Colterm din Timișoara, potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS. Anchetatorii ar fi cerut Primăriei Timișoara documente din perioada 2021–2022, într-un dosar privind suspiciuni de abuz în serviciu. Potrivit acelorași surse, cercetările se fac in rem, adică vizează fapte, nu persoane. Primarul Dominic Fritz, liderul USR, nu a răspuns deocamdată solicitării televiziunii.
Ce verifică procurorii în cazul fondurilor destinate Colterm
Potrivit surselor Realitatea PLUS, ancheta ar fi fost deschisă în urma unei sesizări din oficiu. Procurorii ar verifica destinația unor fonduri pe care Ministerul Dezvoltării le-ar fi transferat ca subvenție pentru acoperirea creșterii prețului gigacaloriei.
Sursele citate susțin că administratorul judiciar al Colterm ar fi constatat că banii nu au ajuns în conturile societății de termoficare sub forma subvenției pentru care fuseseră alocați. În acest context, anchetatorii ar analiza o posibilă folosire a sumelor în alt scop decât cel prevăzut.
Dosarul a fost deschis pe 3 august 2026, iar urmărirea penală a început pe 4 august.
Primăria Timișoara ar fi plătit facturi din sumele primite
Conform acelorași surse judiciare, fondurile ar fi trebuit transferate către Colterm în cel mult trei zile de la încasare. Primăria Timișoara ar fi utilizat însă sumele pentru achitarea unor facturi pe care le avea de plătit către societatea de termoficare.
Documentele solicitate pentru perioada 2021–2022 ar urma să clarifice modul în care au fost gestionate fondurile și dacă au fost respectate obligațiile privind destinația acestora.