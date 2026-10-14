Surse: DNA verifică folosirea a 68 de milioane de lei alocate de Primăria Timișoara companiei Colterm. Dosarul este in rem, pe abuz în serviciu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 14 oct. 2026, 11:42

Procurorii DNA ar verifica modul în care au fost folosite 68 de milioane de lei destinate societății de termoficare Colterm din Timișoara, potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS. Anchetatorii ar fi cerut Primăriei Timișoara documente din perioada 2021–2022, într-un dosar privind suspiciuni de abuz în serviciu. Potrivit acelorași surse, cercetările se fac in rem, adică vizează fapte, nu persoane. Primarul Dominic Fritz, liderul USR, nu a răspuns deocamdată solicitării televiziunii.

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