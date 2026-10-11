Trump anunță armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, cu efect imediat: „Ambele părți au fost de acord. Să nu-l încălcați!”

Publicat 11 oct. 2026, 17:48 Actualizat 11 oct. 2026, 18:48 Sursă Realitatea.net

Președintele american Donald Trump a anunțat duminică, 11 octombrie, că Rusia și Ucraina au ajuns la un acord pentru încetarea imediată a atacurilor asupra infrastructurii energetice. Liderul de la Casa Albă susține că ambele țări au acceptat înțelegerea și le-a transmis un avertisment să nu o încalce. Anunțul vine după mai multe zile de tensiuni între Washington și Kiev, provocate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

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