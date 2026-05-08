Valorificarea în interesul românilor a resurselor naturale de care România dispune, una dintre soluțiile AUR pentru guvernarea țării

AUR propune, în cadrul pachetului de măsuri pentru repararea erorilor guvernării Bolojan, exploatarea resurselor naturale ale României prin simplificarea procedurilor birocratice, accelerarea acordării licențelor și dezvoltarea capacităților de prelucrare în țară, după ce blocajele administrative, lipsa investițiilor strategice și exportul de materii prime fără procesare au transformat bogățiile țării într-o oportunitate ratată pentru economia românească.

În acest context, AUR propune:

1. Exploatarea și prelucrarea în România a resurselor minerale strategice, de la cupru și grafit până la metale rare: „Noi trebuie să folosim ajutorul de stat pentru valorificarea resurselor naturale. (…) Trebuie să ne uităm la ceea ce este la îndemână de făcut și cu efecte economice extrem de mari de multiplicare, și anume valorificarea acestor resurse”, a subliniat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

2. Simplificarea procedurilor birocratice și accelerarea acordării licențelor de exploatare: „De ce nu sunt ele valorificate cum trebuie? În primul rând pentru că avem proceduri extrem de birocratice. În al doilea rând pentru că instrumentul ajutorului de stat nu este folosit așa cum trebuie pentru proiectele pe care statul le vede strategice. Și în al treilea rând este vorba despre impunerea unor condiții nejustificate pentru a demara aceste exploatări.”, a precizat liderul senatorilor AUR.

3. Folosirea ajutorului de stat pentru proiectele considerate strategice pentru economia românească: „Instrumentul ajutorului de stat nu este folosit așa cum trebuie pentru proiectele pe care statul le vede strategice”, a explicat Petrișor Peiu.

4. Eliminarea condițiilor nejustificate care blochează exploatările și investițiile.

5. Finanțarea proiectelor prin cooperarea cu investitori privați și cofinanțarea companiilor naționale prin emiterea de acțiuni noi pe piața de capital.

Pentru AUR, resursele naturale ale României trebuie să devină motor de dezvoltare economică, industrie și export de produse finite, nu o sursă de profit pentru alte state și alte economii.

