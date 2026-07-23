Viorel Cataramă: „Domnul Sorin Grindeanu trebuie să spună de ce PSD-ul nu vrea să facă guvern cu AUR”

Publicat 23 iul. 2026, 21:21 Sursă Realitatea PLUS

Invitat în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, omul de afaceri Viorel Cataramă a spus că România traversează o perioadă critică, atât din punct de vedere economic, cât și politic. Acesta afirmă că țara riscă să ajungă la categoria „junk”, în timp ce partidele care au contribuit la căderea Guvernului refuză să își asume responsabilitatea formării unei noi majorități.

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