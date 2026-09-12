Alexandru Rogobete avertizează că ambulanțele ar putea rămâne fără combustibil de la 1 octombrie. „Situația este dramatică”

Publicat 12 sept. 2026, 20:41 Sursă Agerpres

Un dezechilibru major în finanțarea sistemului sanitar ar putea afecta inclusiv serviciile de urgență, iar ambulanțele riscă să rămână fără bani pentru combustibil de la 1 octombrie, susține deputatul PSD Alexandru Rogobete. Fostul ministru al Sănătății a făcut declarația sâmbătă, la Deva, unde a vizitat Spitalul Județean de Urgență.

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