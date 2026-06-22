Alimentul consumat seara care poate îmbunătăți somnul. Ce au descoperit cercetătorii

Publicat 22 iun. 2026, 10:28 Sursă realitatea.net

Deși multe persoane evită să consume anumite alimente înainte de culcare de teama disconfortului digestiv, unele produse pot avea efecte benefice asupra somnului. Un studiu recent sugerează că nucile consumate seara ar putea contribui la adormirea mai rapidă și la o odihnă de mai bună calitate.

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