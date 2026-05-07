Ce tipuri de afecțiuni pot fi tratate prin cardiologie intervențională?

Bolile cardiovasculare nu afectează doar persoanele în vârstă. Le întâlnim frecvent și la pacienți activi, care își doresc soluții eficiente și o recuperare rapidă. Cardiologia intervențională îți oferă această opțiune: tratamente realizate prin catetere subțiri, introduse printr-o arteră de la nivelul mâinii sau al zonei inghinale, fără operație pe cord deschis. Mai jos găsești principalele afecțiuni care pot fi tratate prin aceste proceduri, explicate clar, cu exemple practice, astfel încât să înțelegi când medicul poate recomanda o intervenție minim invazivă.

1. Boala coronariană (artere ale inimii îngustate)

Îngustarea arterelor care hrănesc inima apare prin acumularea de grăsimi și calciu pe pereții vaselor. Această situație reduce fluxul de sânge și poate provoca:

durere în piept la efort (angină pectorală);

lipsă de aer;

oboseală accentuată.

Angioplastia cu stent

Medicul lărgește artera cu un balon și montează un stent, adică un mic tub metalic care menține vasul deschis. În majoritatea cazurilor, pacientul pleacă acasă în 24–48 de ore.

Infarctul miocardic

Dacă artera se blochează complet, apare infarctul. Intervenția rapidă redeschide vasul și limitează afectarea mușchiului cardiac. În astfel de situații, timpul până la tratament influențează evoluția ulterioară. Pentru pacienții care au nevoie de cardiologie intervențională în București , echipele medicale dedicate pot interveni prompt, pe baza unui protocol clar de urgență.

Ocluziile coronariene cronice

Uneori, artera rămâne blocată de luni de zile. Procedura este mai complexă, dar poate reduce simptomele și îmbunătăți toleranța la efort la pacienții atent selectați.

2. Bolile valvulare

Valvele inimii funcționează ca niște fante ce dirijează sângele în direcția corectă. Când se îngustează sau nu se închid bine, apar oboseala, amețeala sau lipsa de aer.

Stenoza aortică – înlocuirea valvei prin cateter (TAVI)

În cazuri de stenoză aortică, valva prin care sângele pleacă din inimă se îngustează. Procedura de înlocuire prin cateter, cunoscută drept TAVI (eng. Transcatheter Aortic Valve Replacement), permite montarea unei valve noi fără deschiderea toracelui. Această opțiune se adresează frecvent persoanelor vârstnice sau celor cu risc operator crescut. Recuperarea durează, de regulă, câteva zile, dar medicul stabilește indicația în funcție de starea ta generală.

Insuficiența mitrală

Când valva mitrală nu se închide corect, o parte din sânge se întoarce înapoi în inimă. În cazuri selectate, medicul poate monta un dispozitiv care apropie marginile valvei și reduce refluxul. Procedura ameliorează simptomele și crește capacitatea de efort.

Valvuloplastia cu balon

Pentru anumite îngustări valvulare, medicul folosește un balon care lărgește valva fără a o înlocui. Indicația depinde de vârstă și de tipul leziunii.

3. Fibrilația atrială și prevenirea accidentului vascular cerebral

Fibrilația atrială reprezintă o tulburare de ritm în care inima bate neregulat. În unele cazuri, se pot forma cheaguri în interiorul inimii. Pentru pacienții care nu pot lua tratament anticoagulant pe termen lung, medicul poate închide apendicele atrial stâng (zona unde se formează frecvent cheagurile) printr-un dispozitiv special.

Procedura reduce riscul de accident vascular cerebral la pacienții atent selectați. De asemenea, anumite aritmii pot fi tratate prin ablație, adică distrugerea controlată a țesutului care generează bătăile neregulate.

4. Boala vasculară periferică

Îngustarea arterelor de la nivelul picioarelor provoacă durere la mers sau răni care se vindecă greu. Medicul poate dilata arterele prin angioplastie și poate monta stenturi pentru a restabili circulația. În majoritatea cazurilor, pacienții observă o îmbunătățire a distanței pe care o pot parcurge fără durere.

5. Malformații congenitale

Malformațiile cardiace congenitale sunt defecte structurale ale inimii prezente încă de la naștere. Acestea pot varia de la forme ușoare, descoperite întâmplător la vârsta adultă, până la forme complexe care necesită intervenție precoce.

În multe cazuri, cardiologia intervențională oferă soluții minim invazive, evitând chirurgia clasică și reducând semnificativ timpul de recuperare.

defect septal atrial (DSA) – comunicare între camerele superioare ale inimii; poate fi închis prin dispozitiv introdus pe cale intervențională (occluder), fără operație clasică;

defect septal ventricular (DSV) – comunicare între ventricule; în cazuri selectate poate fi închis percutan cu dispozitive speciale;

persistența canalului arterial (PCA) – canalul arterial rămâne deschis după naștere; se poate închide prin implant sau embolizare;

stenoze valvulare congenitale – îngustări ale valvelor; tratate prin valvuloplastie cu balon.

Cum se stabilește eligibilitatea pacientului cardiac?

Evaluarea include:

consult cardiologic complet; investigații imagistice; analiza riscurilor și a beneficiilor în cadrul unei echipe multidisciplinare.

Nu toate afecțiunile necesită intervenție imediată. Uneori, tratamentul medicamentos și monitorizarea atentă oferă rezultate stabile. Medicul îți explică opțiunile și te ajută să iei o decizie informată. Adresează-te specialistului dacă apar dureri în piept, lipsă de aer, palpitații sau amețeli. Programează controale regulate dacă ai hipertensiune, diabet, colesterol crescut sau antecedente familiale de boli cardiovasculare.

Disclaimer : Acest articol are un rol pur informativ și nu înlocuiește sub nicio formă sfatul avizat al medicului specialist. Dacă te confrunți cu manifestări posibil asociate acestei afecțiuni, programează-te pentru o investigație medicală amănunțită!

