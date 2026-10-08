Peste 300 de pacienți cu boala Wilson cer diagnostic rapid și acces la tratament
Pacienți cu boala Wilson
Peste 300 de pacienți cu boala Wilson sunt în evidențele unei organizații. Pacienții cer diagnostic rapid, acces la tratament și monitorizare pe termen lung.
Peste 300 de persoane cu boala Wilson, o afecțiune genetică rară care afectează modul în care organismul elimină cuprul, au fost înregistrate în evidențele organizației de pacienți în 2023. Numărul real al persoanelor diagnosticate cu această boală este însă necunoscut. Pacienții și organizațiile care îi reprezintă atrag atenția asupra nevoii de diagnostic rapid, acces la tratament și monitorizare medicală pe termen lung.
Boala Wilson este o boală genetică rară în care organismul nu poate elimina corespunzător excesul de cupru. Acesta se poate acumula în diferite organe, în special la nivelul ficatului, creierului și sistemului nervos, ceea ce poate duce la manifestări și complicații variate.
Necesitatea îmbunătățirii diagnosticului și accesului la îngrijire pentru pacienții cu boala Wilson a fost discutată în cadrul webinarului „Colestaza și alte boli hepatice rare: provocări în diagnostic și acces la îngrijire”, organizat de Alianța Națională pentru Boli Rare România și Asociația Română de Cancere Rare, în cadrul seriei Share Experience 2026.
Boala Wilson: de ce este important un diagnostic rapid
Una dintre principalele dificultăți în cazul bolilor hepatice rare este reprezentată de diversitatea manifestărilor clinice. Simptomele pot fi nespecifice, iar acest lucru poate întârzia identificarea bolii și stabilirea diagnosticului.
În cazul bolii Wilson, recunoașterea cât mai devreme a semnelor care pot ridica suspiciunea unei afecțiuni rare este importantă pentru orientarea pacientului către investigațiile necesare și către specialiști cu experiență în astfel de cazuri.
Medicii subliniază importanța colaborării între specialități și a direcționării pacienților către centre medicale cu experiență în bolile hepatice rare, inclusiv în cazul copiilor.
Ce este boala Wilson
Boala Wilson este o afecțiune genetică rară asociată cu acumularea excesivă de cupru în organism. În mod normal, organismul elimină surplusul de cupru, însă în cazul persoanelor cu boala Wilson acest mecanism este afectat.
Excesul de cupru se poate acumula în special în ficat și sistemul nervos, iar manifestările bolii pot fi diferite de la un pacient la altul.
Din acest motiv, diagnosticul poate necesita investigații medicale complexe și colaborarea mai multor specialități. Identificarea bolii într-un stadiu cât mai timpuriu poate facilita inițierea tratamentului și monitorizarea corespunzătoare a pacientului.
Pacienții cer acces la tratament și monitorizare pe termen lung
Pentru persoanele diagnosticate cu boala Wilson, stabilirea diagnosticului reprezintă doar primul pas. Reprezentanții pacienților atrag atenția că este nevoie de acces constant la specialiști, investigații și tratament, precum și de monitorizare medicală pe termen lung.
Pacienții solicită un cadru național mai clar pentru diagnostic, tratament și urmărirea evoluției bolii. În cazul unei afecțiuni rare, continuitatea îngrijirii medicale poate fi esențială pentru gestionarea bolii și reducerea riscului de complicații.
„Un diagnostic corect este un pas esențial, dar pacienții au nevoie și de acces la specialiști, investigații și tratamente pe termen lung”, a transmis Marinela Debu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice, în cadrul evenimentului.
Peste 300 de pacienți cu boala Wilson, în evidențele unei asociații
Potrivit datelor prezentate de organizația de pacienți, 316 persoane cu boala Wilson figurau în evidențele asociației în 2023. Datele au fost indicate ca fiind confirmate și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, însă numărul real al persoanelor afectate nu este cunoscut.
Organizația semnalează și o creștere a numărului de cazuri diagnosticate în rândul copiilor, ceea ce accentuează necesitatea unei identificări rapide a bolii și a accesului la centre medicale cu experiență în afecțiuni hepatice rare.
Diagnosticarea bolilor rare poate fi dificilă
Bolile rare pot fi dificil de identificat deoarece simptomele nu sunt întotdeauna specifice unei singure afecțiuni. În cazul bolilor hepatice rare, manifestările pot varia considerabil, iar diagnosticul poate necesita investigații și evaluări realizate de mai mulți specialiști.
Medicii recomandă o abordare multidisciplinară și colaborarea cu centrele care au experiență în diagnosticarea și îngrijirea pacienților cu astfel de afecțiuni.
Pentru pacienții cu suspiciune de boală Wilson, accesul la investigațiile potrivite și la specialiști familiarizați cu această afecțiune poate contribui la stabilirea unui diagnostic corect și la inițierea managementului medical adecvat.
Boala Wilson și nevoia de date mai bune despre pacienți
Una dintre problemele semnalate de organizațiile de pacienți este lipsa unei imagini complete asupra numărului persoanelor afectate de boala Wilson în România.
Datele existente în evidențele organizațiilor de pacienți pot oferi o imagine asupra comunității diagnosticate, însă numărul real al cazurilor poate fi mai mare. O mai bună colectare a datelor poate contribui la înțelegerea dimensiunii problemei și la planificarea serviciilor medicale necesare pacienților cu boli rare.
Diagnostic rapid, tratament și monitorizare pentru pacienții cu boala Wilson
Organizațiile de pacienți susțin că persoanele diagnosticate cu boala Wilson au nevoie de un parcurs medical clar, de la identificarea rapidă a bolii și confirmarea diagnosticului până la accesul la tratament și monitorizarea pe termen lung.
Pentru pacienții cu boli rare, accesul la informații corecte, specialiști și servicii medicale adecvate reprezintă elemente importante ale îngrijirii. În cazul bolii Wilson, prioritățile semnalate de comunitatea pacienților includ diagnosticarea cât mai rapidă, accesul la tratament, continuitatea îngrijirii și monitorizarea pe termen lung.
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