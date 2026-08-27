Verificări ale DNA la Spitalul Municipal Timișoara

Publicat 27 aug. 2026, 10:57 Sursă realitatea.net

Procurori ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Timişoara au făcut verificări, miercuri, în sediul Spitalului Municipal Timişoara, fără a afecta activitatea medicală a unităţii, potrivit unui comunicat al Biroului de presă al Spitalului.

Distribuie articolul