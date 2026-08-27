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Sanatate· 1 min citire
Verificări ale DNA la Spitalul Municipal Timișoara
DNA
Publicat27 aug. 2026, 10:57
Sursărealitatea.net
Procurori ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Timişoara au făcut verificări, miercuri, în sediul Spitalului Municipal Timişoara, fără a afecta activitatea medicală a unităţii, potrivit unui comunicat al Biroului de presă al Spitalului.
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