Sanatate· 1 min citire

Verificări ale DNA la Spitalul Municipal Timișoara

DNA

DNA

Scris deStoica Marian
Publicat27 aug. 2026, 10:57
Sursărealitatea.net

Procurori ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Timişoara au făcut verificări, miercuri, în sediul Spitalului Municipal Timişoara, fără a afecta activitatea medicală a unităţii, potrivit unui comunicat al Biroului de presă al Spitalului.

"Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara informează că în cursul zilei de miercuri, reprezentanţi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au desfăşurat o serie de verificări în cadrul unităţii. (...)

Verificările desfăşurate miercuri nu au avut impact asupra activităţii medicale. Consultaţiile, internările şi celelalte servicii medicale continuă să se desfăşoare normal, iar pacienţii sunt primiţi şi trataţi conform programului obişnuit. Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara îşi reafirmă angajamentul pentru respectarea legislaţiei şi a standardelor profesionale", a transmis, joi, Spitalul Municipal Timişoara.

Conducerea spitalului colaborează deschis şi acordă sprijin pentru clarificarea tuturor aspectelor vizate, au precizat reprezentanţii instituţiei.

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