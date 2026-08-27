Advertising
Politica· 1 min citire
Radu Miruță: PSD a blocat legea salarizării și ar trebui să țină capul în pământ
Radu Miruță
Publicat27 aug. 2026, 08:41
Actualizat27 aug. 2026, 08:44
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță (USR), îi critică pe social-democrați pentru eșecul în cazul legii salarizării, afirmând că ''PSD ar trebui să țină capul în pământ o vreme''.
Citește și
- 11:10Maia Sandu, mesaj la 35 de ani de la independența Republicii Moldova: Lucrurile mari le putem face doar împreună
- 11:04Senator Ninel PEIA: AEP vrea sa fie și arbitru, și judecător! Arbitrul alegerilor vrea să hotărască cine intră și cine mai rămâne pe teren!
- 11:03Declarație-șoc din Ucraina: „Cred că pierdem războiul”. Răspunsul unui general NATO
- 08:45Qatar încearcă să relanseze dialogul dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz rămâne miza principală
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News