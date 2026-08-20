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Falși polițiști antidrog au furat 90.000 de lire sterline în Timiș

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 20 aug. 2026, 08:55

Doi bărbați din Timiș s-au dat drept polițiști antidrog și au oprit o autoutilitară în trafic, în zona localității Orțișoara, în dimineața de 17 august 2026.

În timpul unui control aparent, aceștia au sustras 90.000 de lire sterline, după care au părăsit locul faptei.

Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Sânandrei au fost alertați prin 112 și au găsit rapid mașina folosită de suspecți în localitatea Periam. În autoturism au fost descoperite sume de bani, o insignă, o legitimație, o pereche de cătușe și o armă scurtă neletală.

Cei doi bărbați, de 47 și 45 de ani, au fost identificați și arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați de tâlhărie calificată.

Cel de 47 de ani este cercetat și pentru nerespectarea regimului armelor. Alte două persoane au fost identificate ca complici; una a fost reținută 24 de ore pentru instigare la tâlhărie, iar cealaltă este în continuare cercetată.

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