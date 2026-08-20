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Falși polițiști antidrog au furat 90.000 de lire sterline în Timiș
FOTO: Arhivă
Doi bărbați din Timiș s-au dat drept polițiști antidrog și au oprit o autoutilitară în trafic, în zona localității Orțișoara, în dimineața de 17 august 2026.
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