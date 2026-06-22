Accident mortal în Mehedinți. Un șofer bulgar și-a pierdut viața în urma unui impact frontal cu un TIR

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 08:08

Un cetățean bulgar în vârstă de 57 de ani și-a pierdut viața duminică, în urma unui grav accident rutier produs pe DN 56A, în județul Mehedinți. Vehiculul pe care îl conducea s-a ciocnit frontal de un TIR care circula regulamentar din sens opus.

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