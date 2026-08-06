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Copil de 2 ani amenințat cu moartea de tatăl său, care avea un cutter asupra lui. Au intervenit trupele speciale

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 6 aug. 2026, 09:13

Un incident șocant s-a petrecut miercuri, 5 august 2026, în orașul Uricani, județul Hunedoara. Un bărbat, vizibil agitat, a amenințat cu moartea propriul copil de doar 2 ani, pe care îl ținea în brațe, având asupra sa un cutter.

Polițiștii au fost sesizați cu privire la situația de pericol și au intervenit rapid. La fața locului s-a deplasat o echipă de negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS). Misiunea acestora a fost să protejeze viața minorului și să rezolve conflictul fără ca acesta să fie rănit.

Prin dialog, oamenii legii au reușit să-l calmeze pe tată. Acesta a renunțat la gestul extrem, iar copilul a fost preluat în siguranță. Minorul a fost predat reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili toate împrejurările în care s-a ajuns la această situație dramatică. Incidentul a atras atenția asupra riscurilor la care pot fi expuși copiii în astfel de conflicte familiale.

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