Vladimir Putin reorganizează Armata rusă. A înființat o nouă structură dedicată dronelor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 17:15

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat înființarea unei noi ramuri a Armatei ruse, dedicată operațiunilor cu drone, și l-a numit pe Denis Liamin la conducerea acestei structuri.

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