Accident rutier în Timișoara: o femeie însărcinată a fost transportată la spital

O femeie însărcinată, în vârstă de 40 de ani, a fost internată la spital marți, 8 octombrie, după un accident rutier produs într-o intersecție din Timișoara.
Victima se afla în autoturismul condus de soțul ei, un bărbat de 38 de ani, care încerca să efectueze o manevră de întoarcere. Conform informațiilor publicate de ȘtirileProtv.ro, cuplul se întorcea spre casă după ce fusese la Reșița pentru un control medical.
În timpul manevrei, mașina a impactat un alt autoturism, condus de un tânăr de 26 de ani. Impactul a provocat avarii multiple la una dintre vehicule, inclusiv deteriorări la nivelul portierelor.
Femeia a fost evaluată inițial de medici și apoi transportată la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale.
Conducătorii ambelor autoturisme au fost testați cu aparatul etilotest de polițiștii prezenți la locul accidentului. Rezultatele testelor au fost negative, indicând faptul că niciunul dintre șoferi nu consumase alcool înainte de a conduce.
Poliția continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.