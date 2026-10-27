Agent de poliție din Timișoara trimis în judecată pentru spionaj în favoarea unor hoți

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a dispus trimiterea în judecată a unui agent de poliție, acuzat că a facilitat pătrunderea unor hoți în locuințe prin furnizarea de date obținute la o intervenție de urgență.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a transmis că procurorul a dispus emiterea rechizitoriului și trimiterea în judecată a unui inculpat, cercetat în stare de arest la domiciliu. Acuzarea vizează infracțiunea de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.
Conform anchetatorilor, agentul de poliție a intervenit, împreună cu un coleg, la un apel efectuat la numărul de urgență 112 pentru a ajuta o persoană să deschidă un seif. În timpul intervenției, acesta a luat cunoștință de detalii confidențiale privind topografia locuinței, modalitatea de acces, dispunerea încăperilor, locul unde dormea proprietarul și amplasarea seifului, în care se aflau sume importante de bani.
În luna august 2026, poliția a efectuat percheziții în 16 locuințe ale unor persoane implicate în furturi din case, inclusiv la domiciliul agentului de la Secția 5 Poliție Timișoara. Acestea au fost vizate pentru rolul jucat în sustrageri comise în casele unor medici, politicieni, oameni de afaceri și profesori din Timișoara și Dumbrăvița, de unde au dispărut ceasuri, bijuterii și bani.
Printre locuințele vizate se numără și cea a rectorului Universității de Vest din Timișoara, deputatul PNL Marilen Pirtea. Anchetatorii au estimat la acea dată un prejudiciu total de 1 milion de euro.
Din grupul percheziționat face parte și o persoană arestată preventiv în dosarul furtului de la Poșta din Timișoara, incident în care au fost sustrași bani destinați pensiilor, într-un total de 10 milioane de lei.