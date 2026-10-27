Agent de poliție din Timișoara trimis în judecată pentru spionaj în favoarea unor hoți

Publicat 27 oct. 2026, 13:16 Sursă news

Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a dispus trimiterea în judecată a unui agent de poliție, acuzat că a facilitat pătrunderea unor hoți în locuințe prin furnizarea de date obținute la o intervenție de urgență.

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