Consumatorii arondați zecilor de străzi din municipiu nu au avut acces la agentul termic timp de aproape o jumătate de zi. Disfuncția tehnică a afectat direct condițiile de locuire în zonele respective.
Întreruperea furnizării a vizat un număr mare de artere și alei din oraș, printre care:
Intrarea Martir Dumitru Osman, Aleea Martir Gheorghe Iosub, Aleea Amicitiei
Leandrului, Aleea Arcașilor, Calea Sever Bocu
Martir Silviu Motohon, Ecoului, Perlei, Aleea Balcic
Intrarea Sunetului, Aleea Bălții, Horia Măcelariu
Intrarea Aca de Barbu, Sf. Ap. Petru și Pavel, C-tin cel Mare
Martir C-tin Zăbulică, Luminița Botoc, Martir Gabriela Tako
Martir Gheorghe Nuțu Iotcovici, Silistra, Lucerna
Martir Maria Andrei, Martir A. Chorosi, C-tin Rădulescu Motru
Olanda, Pomiculturii, Holdelor, Aurel Ciupe
Lucian Georgevici, Franz Liebhard, Carol Davila, Galvani
Arhitect Ion Mincu, Verde, Petre Olariu, Academician P.P. Negulescu
Ion Ionescu de la Brad, Stuparilor, Amurgului, Calea Aradului
Liege, Orșova, Ac. R. Radulet, Călan, Carei
Cugir, Dej, Felix, Martir S. Motohon, Liniștei
S. Bocu, Ghe. Leahu, Răsăritului, Martir I. Miron
Aleea Scurtă, Ghe. Ostrogovich și Dr. V. A. Alaci
Odată cu reluarea furnizării apei calde, este posibil să apară temporar un fenomen de turbiditate a apei. Autoritățile recomandă locuitorilor să evite utilizarea apei în scopuri menajere până la limpezirea completă a acesteia.