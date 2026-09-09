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Bărbat bătut într-o primărie din Timiș după ce a reclamat o problemă de siguranță de la o școală | VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 09:52

Angajat al instituției, reținut pentru 24 de ore

Incidentul s-a petrecut în sediul Primăriei Ohaba Lungă. Bărbatul de 32 de ani s-a prezentat la instituție pentru a reclama starea periculoasă a unei porți de fotbal de pe terenul de sport al școlii din localitate și a filmat întreaga scenă.

La un moment dat a izbucnit un conflict între el și mai multe persoane aflate în primărie. Martorii au sunat la 112, iar polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului.

Angajat al primăriei, reținut

Potrivit IPJ Timiș, bărbatul a fost lovit și scos din clădire de doi bărbați. Unul dintre aceștia, în vârstă de 52 de ani, este angajat al primăriei, dar se afla în concediu de odihnă. Cel de-al doilea, de 47 de ani, nu lucrează la instituție și venise pentru alte probleme.

După audieri și administrarea probelor, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a angajatului de 52 de ani. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget.

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