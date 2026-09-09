Advertising
Social· 1 min citire
Bărbat bătut într-o primărie din Timiș după ce a reclamat o problemă de siguranță de la o școală | VIDEO
FOTO: Arhivă
Angajat al instituției, reținut pentru 24 de ore
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:54Goana după like-uri care poate ucide. Tinerii escaladează clădiri abandonate
- 11:56Bărbat reținut la Deva după ce câinele său a mușcat o femeie
- 11:08Atenție, șoferi. Restricții majore de trafic pe drumurile naționale și autostrada A1
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Timis și pe Google News