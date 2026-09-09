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Ce se întâmplă dacă nu ai RCA valabil în caz de accident auto

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 10:45

BAAR poate despăgubi victimele, dar șoferul vinovat rămâne responsabil financiar

Asigurarea RCA este obligatorie și acoperă prejudiciile produse terților. Dacă vehiculul vinovat nu are poliță valabilă, despăgubirea persoanei păgubite poate fi preluată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), în calitate de Organism de plată a despăgubirilor.

Mecanismul protejează victima, dar nu exonerează șoferul responsabil de obligațiile financiare.

Diferențe importante între vehicul identificat și neidentificat

Dacă mașina vinovată este identificată, dar neasigurată, BAAR poate acorda despăgubiri atât pentru daune materiale, cât și pentru vătămări corporale sau deces.

Dacă vehiculul nu poate fi identificat, se acordă în principal despăgubiri pentru vătămări sau deces; daunele materiale sunt limitate și se aplică o franșiză de 500 de euro. Circulația fără RCA atrage și sancțiuni.

Experții recomandă verificarea periodică a valabilității poliței înainte de a porni la drum, pentru a evita probleme financiare și juridice majore.

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