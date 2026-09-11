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Bărbat din Neamț cercetat penal după ce a închiriat o mașină și a vândut-o

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 11 sept. 2026, 12:07

Autoturismul a fost recuperat de polițiști și returnat firmei

Un incident neobișnuit a avut loc în județul Neamț, unde un cetățean în vârstă de 39 de ani a transformat o simplă închiriere auto într-o infracțiune care l-a adus direct în atenția autorităților.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț, bărbatul a încheiat un contract cu o societate comercială pentru a folosi o mașină pe o perioadă de cinci zile. Totuși, la expirarea termenului stabilit, acesta nu s-a mai prezentat pentru a restitui autovehiculul, încălcând astfel termenii contractuali.

O tranzacție rapidă și ilegală în Humulești

În loc să se conformeze obligațiilor legale, individul a decis să profite de pe urma bunului închiriat. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Piatra-Neamț au demarat cercetările și au reușit să localizeze mașina într-un timp scurt.

Aceasta a fost descoperită la domiciliul unui alt bărbat, din localitatea Humulești, care o achiziționase de bună credință pentru suma de 8.000 de euro.

Din fericire pentru firma de închirieri, autoturismul a fost recuperat în stare bună de funcționare, fără avarii, și restituit proprietarului. Suspectul este vizat acum de un dosar penal pentru abuz de încredere, în timp ce autoritățile continuă investigațiile aferente acestui caz.

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