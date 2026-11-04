Bărbat din Timișoara arestat preventiv pentru trafic de droguri, în timp ce era judecat pentru fapte similare

Publicat 4 nov. 2026, 08:47 Actualizat 4 nov. 2026, 08:55 Sursă Ziua de Vest

Un bărbat de 36 de ani din Timișoara a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, acuzat de trafic de droguri de mare risc. Poliția l-a prins în flagrant pe 31 octombrie 2026, transportând substanțe interzise.

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