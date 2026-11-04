Bărbat din Timișoara arestat preventiv pentru trafic de droguri, în timp ce era judecat pentru fapte similare

Un bărbat de 36 de ani din Timișoara a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, acuzat de trafic de droguri de mare risc. Poliția l-a prins în flagrant pe 31 octombrie 2026, transportând substanțe interzise.
Instanța a emis mandatul de arestare preventivă pentru suspectul care se afla deja sub control judiciar și fusese condamnat anterior în primă instanță pentru infracțiuni similare.
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea bărbatului. Prinderea în flagrant a avut loc pe 31 octombrie 2026, când acesta transporta o cantitate însemnată de 4CMC.
La control, autoritățile au găsit mai multe plicuri autosigilante, unele cu urme de substanță, și un cântar de mare precizie. Aceste elemente indică implicarea directă a suspectului în distribuția drogurilor.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a ordonat arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din Secția nr. 3 Poliție Timișoara. Instituțiile implicate reamintesc că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.