Publicat 25 nov. 2026, 09:34 Sursă jurnnaluldearges

Cinci persoane au fost reținute la 20 noiembrie 2026 în Timișoara pentru trafic de droguri. Ancheta a dus la confiscarea a aproximativ două kilograme de canabis, 400 de grame de cocaină și a unui pistol letal.

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