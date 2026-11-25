Cinci persoane au fost reținute la 20 noiembrie 2026 în Timișoara pentru trafic de droguri. Ancheta a dus la confiscarea a aproximativ două kilograme de canabis, 400 de grame de cocaină și a unui pistol letal.
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea a cinci inculpați, cu vârste cuprinse între 24 și 45 de ani, în cadrul unei anchete privind traficul de substanțe interzise. Operațiunea a fost desfășurată în colaborare cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și jandarmi din Gruparea de Jandarmi Mobile Timișoara.
Investigația vizează activități de procurare, deținere, intermediere și comercializare a cocainei desfășurate de patru dintre inculpați, cu vârste între 33 și 45 de ani, în perioada august – noiembrie 2026. Sumele încasate din tranzacțiile documentate erau cuprinse între 1.000 și 1.500 de lei.
În cazul inculpatului de 45 de ani, cercetările includ și presupusa comercializare a drogurilor sintetice 4-MMC, 3-CMC și 4-CMC, pentru o valoare totală de 3.500 de lei. Substanțele au fost indisponibilizate pe parcursul investigațiilor.
Bunuri confiscate în timpul perchezițiilor
Perchezițiile domiciliare au dus la descoperirea a aproximativ două kilograme de canabis și 400 de grame de cocaină, considerate de procurori ca fiind destinate vânzării. Autoritățile au ridicat, de asemenea, sume de 86.450 de lei și 4.800 de euro, precum și un pistol letal.
Dintre obiectele confiscate fac parte și cântare de precizie, dispozitive pentru mărunțirea substanțelor vegetale și alte articole pe care s-au identificat urme de droguri.
Măsuri preventive dispuse de instanță
Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Timiș a dispus arestarea preventivă a trei dintre inculpați pentru o perioadă de 30 de zile. Pentru celelalte două persoane, magistrații au optat pentru arestul la domiciliu, tot pentru 30 de zile.
Ancheta îl vizează și pe un tânăr de 24 de ani, suspectat de trafic de droguri de risc și de sustragerea sau distrugerea de probe. Conform procurorilor, acesta ar fi încercat să scape de o cantitate de canabis înainte de percheziții. O parte din substanță a fost recuperată și supusă expertizei.
Cei cinci inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei eventuale hotărâri definitive de condamnare.