Circulație pe o singură bandă pe bulevardul Gării din Timișoara, de la 12 octombrie

Publicat 12 oct. 2026, 11:57 Sursă Opinia Timișoarei

Începând de luni, 12 octombrie, traficul pe bulevardul Gării din Timișoara va fi restricționat pe o singură bandă în ambele sensuri, în urma deschiderii șantierului pentru noua linie de tramvai spre Solventul.

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