Circulație pe o singură bandă pe bulevardul Gării din Timișoara, de la 12 octombrie

Începând de luni, 12 octombrie, traficul pe bulevardul Gării din Timișoara va fi restricționat pe o singură bandă în ambele sensuri, în urma deschiderii șantierului pentru noua linie de tramvai spre Solventul.
Constructorul va interveni inițial pe tronsonul cuprins între zona Solventul și intersecția cu strada Gheorghe Barițiu. Pe durata lucrărilor, sensul de mers dinspre Solventul spre strada Gheorghe Barițiu va fi închis, iar traficul se va desfășura în ambele direcții pe celălalt sens.
Accesul din străzile adiacente către zona de lucrări va fi, de asemenea, blocat. Pe strada Gării se va refăce carosabilul, se vor amenaja trotuare și piste de biciclete, iar proiectul include instalarea unui sistem de iluminat inteligent.
Lucrările implică mobilizarea rețelelor de apă, canalizare, gaz și telecomunicații, precum și montarea unui sistem de supraveghere video. Noua linie de tramvai va avea o lungime de 1,3 kilometri și va lega Gara de Nord de pasajul Solventul și Calea Bogdăneștilor.
Pe acest tronson vor fi amenajate trei stații noi, dotate cu peroane și copertine. Contractul pentru execuția lucrărilor are o valoare de 62.447.509,70 lei fără TVA, echivalent cu peste 14 milioane de euro cu TVA, și a fost câștigat de asocierea SYLC CON TRANS (lider) și Cons Electrificarea Instal.
Termenul limită pentru finalizarea liniei de tramvai este de un an și jumătate. Potrivit Opinia Timișoarei, deschiderea șantierului între Piața Maria și Piața Mocioni a fost amânată până pe 26 octombrie, dată la care vor intra în vigoare noi restricții de circulație în această parte a orașului.
Aceste lucrări se desfășoară în condițiile în care Podul de fosta Fabrică de Țigări (Muncii) este încă în lucru și se află în întârziere.