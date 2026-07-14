Cum descoperi o înșelătorie romantică online înainte să pierzi totul

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 iul. 2026, 07:42

Escrocheriile romantice se numără printre cele mai dăunătoare forme de criminalitate cibernetică, deoarece combină o intimitate atent fabricată cu grijă cu furtul de bani. Escrocii urmăresc să-ți ia întâi inima, apoi portofelul.

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