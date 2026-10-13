Dosarul 10 August, judecat după prescripție. Foștii șefi ai Jandarmeriei, în fața instanței
Protestele din 10 august
Dosarul 10 August revine la Curtea Militară de Apel pe 13 octombrie, la trei zile după prescripție. Ce se întâmplă cu foștii șefi ai Jandarmeriei.
Dosarul privind intervenția jandarmilor la protestul din 10 august 2018 ajunge din nou în fața judecătorilor, marți, 13 octombrie 2026, la trei zile după împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale pentru faptele vizate.
Curtea Militară de Apel București urmează să analizeze apelurile formulate împotriva deciziei prin care Tribunalul Militar București a dispus achitarea mai multor foști oficiali ai Jandarmeriei
Termenul de prescripție s-a împlinit pe 10 octombrie 2026. În aceste condiții, instanța este așteptată să constate încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției, potrivit informațiilor publicate de Newsweek România.
Dosarul 10 August: apelul, programat după expirarea prescripției
La termenul din 22 septembrie, Curtea Militară de Apel București a amânat cauza și a stabilit următoarea ședință pentru 13 octombrie, la trei zile după expirarea termenului de prescripție.
Potrivit prevederilor legale menționate în dosar, termenul general de prescripție este de opt ani pentru infracțiunile a căror pedeapsă maximă este cuprinsă între cinci și zece ani. Foștii reprezentanți ai Jandarmeriei au fost acuzați, între altele, de abuz în serviciu.
Prescripția răspunderii penale nu înseamnă că instanța stabilește dacă intervenția jandarmilor a fost legală sau nu. Ea poate împiedica însă continuarea procesului penal în vederea stabilirii răspunderii pentru faptele prescrise.
Foștii șefi ai Jandarmeriei au fost achitați în primă instanță
La 15 iunie 2026, Tribunalul Militar București a pronunțat o decizie de achitare pentru mai mulți foști oficiali ai Jandarmeriei cercetați în legătură cu intervenția din Piața Victoriei.
Printre aceștia se numără Laurențiu Valentin Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Gheorghe Sebastian Cucoș, fost inspector general al Jandarmeriei Române, și Ionuț Cătălin Sindile, fost prim-adjunct. În dosar a fost judecat și Laurențiu Cristian Ciobanu.
Hotărârea nu a fost definitivă și a fost contestată prin apel. Cauza a ajuns astfel la Curtea Militară de Apel București, însă termenul de judecată a fost stabilit după data la care a intervenit prescripția pentru faptele vizate.
Ce s-a întâmplat la protestul din 10 august 2018
Dosarul vizează intervenția forțelor de ordine în timpul protestului din Piața Victoriei, organizat la 10 august 2018. Ancheta a urmărit modul în care a fost coordonată operațiunea de dispersare a manifestanților și acuzațiile formulate împotriva unor foști responsabili din conducerea Jandarmeriei.
Conform datelor din dosar și expertizelor tehnice citate în relatările despre caz, în timpul intervenției au fost folosite 63 de grenade cu efect acustic, 489 de grenade cu efect iritant-lacrimogen și 316 cartușe cu efect iritant-lacrimogen.
Dosarul fusese clasat inițial în 2020, dar ancheta a fost redeschisă ulterior. Procesul a continuat timp de mai mulți ani, cu peste 80 de termene înaintea hotărârii pronunțate în iunie 2026.
Victimele pot continua demersurile pentru despăgubiri
În dosar s-au constituit părți civile peste 300 de persoane vătămate. Tribunalul Militar București a admis cereri de acordare a unor daune morale pentru patru dintre acestea, în cuantumuri cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei, respingând cererile de despăgubiri materiale menționate în hotărâre.
Prescripția răspunderii penale nu înlătură automat posibilitatea formulării unor pretenții civile. Modalitatea în care acestea pot fi soluționate depinde de situația procesuală și de deciziile instanțelor competente.
Reprezentanții comunității Declic au anunțat că vor continua să sprijine victimele și că iau în calcul sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului, după pronunțarea unei hotărâri definitive în România.
Dosarul 10 August rămâne unul dintre cele mai urmărite cazuri privind intervenția forțelor de ordine la protestele din România și durata procedurilor judiciare pentru stabilirea răspunderii.
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