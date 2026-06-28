Două fete aflate pe bicicletă, lovite de un șofer beat. O victimă a murit

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 10:14

O fată de 10 ani a murit, iar alta, de 11 ani, a fost rănită, după ce bicicleta pe care se aflau a fost lovită sâmbătă seara de o mașină condusă de un bărbat băut, în județul Timiș.

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