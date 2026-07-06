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Fost pădurar obligat să plătească peste 1,24 milioane de lei. În cantonul său lipseau mii de arbori

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Timis
Scris de Realitatea de Timis Publicat: 6 iul. 2026, 13:03

Un fost pădurar din Sângeorz-Băi a fost obligat de Tribunalul Bistrița-Năsăud să achite peste 1,24 milioane de lei către Ocolul Silvic Cormaia-Anieș, după ce în cantonul aflat în gestiunea sa au fost descoperiți peste 5.400 de arbori lipsă.

Neregulile au fost constatate în urma a două controale, efectuate în 2018 și 2019, când inspectorii au identificat mii de cioate nejustificate și un volum foarte mare de lemn dispărut.

Deși dosarul penal deschis pe numele fostului pădurar a fost clasat, instanța civilă a stabilit că acesta răspunde pentru neglijență în serviciu. Judecătorii au reținut că bărbatul avea obligația să verifice cantonul și să raporteze imediat eventualele tăieri ilegale, însă nu a putut prezenta documente care să dovedească astfel de sesizări.

Instanța a redus pretențiile inițiale, eliminând TVA-ul și daunele de mediu, dar a stabilit plata sumei de 1.248.635,11 lei, actualizată cu inflația și dobânzi penalizatoare. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.


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