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Fostă directoare economică, trimisă în judecată pentru delapidarea a 4,5 milioane de lei prin 18 transferuri bancare
Dosar de corupție la o companie de stat
O fostă directoare economică a unei companii de stat a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzată că și-a însușit peste 4,5 milioane de lei din patrimoniul instituției.
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