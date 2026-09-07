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Locuitorii din Tulcea au filmat interceptarea dronelor ucrainene la granița cu România
Momente tensionate au fost surprinse în noaptea de duminică spre luni la granița României cu Ucraina, unde locuitorii din județul Tulcea au filmat interceptarea unor drone de către sistemele de apărare antiaeriană. În urma detectării mai multor aparate de zbor în apropierea județului, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației.
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