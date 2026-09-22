Marco Rubio, avertisment pentru Ucraina după atacurile asupra unor nave asociate cu interese americane

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat marți, 22 septembrie, că Ucraina a vizat în ultimele luni, în mai multe rânduri, nave care au legături cu interese americane.
Oficialul de la Washington a precizat că atacurile nu par să fi fost neapărat deliberate, dar a transmis că situația trebuie discutată și rezolvată. Declarațiile vin într-un moment în care atacurile asupra infrastructurii energetice și transporturilor din zona Mării Negre s-au intensificat.
Rubio: Navele americane nu trebuie să fie ținte
Rubio a afirmat că, în ultimele luni, mai multe nave asociate unor interese americane au fost afectate de atacuri ucrainene.
„Probabil nu au fost vizate în mod deliberat, dar au fost totuși țintite de Ucraina. Nu putem permite să se întâmple acest lucru”, a spus secretarul de stat american, potrivit declarațiilor relatate marți.
Rubio nu a oferit în declarația respectivă detalii despre identitatea navelor sau despre natura exactă a legăturilor acestora cu Statele Unite. Afirmațiile sale se înscriu însă într-un context mai larg în care atacurile asupra transporturilor maritime din Marea Neagră au devenit tot mai frecvente.
Tensiuni în Marea Neagră
În ultimele săptămâni, Rusia și Ucraina au intensificat atacurile asupra unor obiective portuare, infrastructurii energetice și navelor comerciale.
Marea Neagră este esențială pentru transporturile de cereale, petrol și produse rafinate, iar creșterea riscurilor a determinat piața de asigurări maritime din Londra să extindă zona considerată cu risc ridicat la întregul bazin al Mării Negre.
În paralel, Statele Unite încearcă să limiteze extinderea conflictului și să mențină deschise canalele de negociere dintre Moscova și Kiev.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urma să se întâlnească marți cu Donald Trump, la New York, în marja Adunării Generale a ONU, pentru discuții despre o posibilă încetare a atacurilor asupra infrastructurii energetice.
Washingtonul pune problema atacurilor maritime
Declarațiile lui Rubio vin după ce Statele Unite au transmis anterior Ucrainei că atacurile care afectează interese economice americane trebuie evitate.
În februarie, ambasadoarea Ucrainei la Washington declara că administrația americană a transmis Kievului un mesaj oficial după un atac asupra portului Novorossiisk, motivând că fuseseră afectate interese economice americane și kazahe.
În acest context, problema navelor asociate intereselor americane poate deveni un nou punct de discuție între Washington și Kiev, în timp ce administrația Trump încearcă să obțină pași de dezescaladare între Rusia și Ucraina.