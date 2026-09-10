Moscova respinge acuzațiile privind avionul lui Zelenski. Ce s-a întâmplat în Moldova

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 sept. 2026, 16:10

Kremlinul respinge informațiile potrivit cărora avionul în care se afla Volodimir Zelenski ar fi fost aproape lovit de o dronă în timp ce decola din Republica Moldova spre Oslo.

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