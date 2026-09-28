Ora de iarnă 2026 în România. Când se schimbă ora și de ce ceasurile se dau înapoi

România trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Deși schimbarea pare să vină mai devreme decât anul trecut, regula nu s-a modificat: trecerea are loc, ca în fiecare an, în ultima duminică din octombrie.
Când trecem la ora de iarnă în 2026
Trecerea la ora de iarnă va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie 2026.
La ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi la 03:00, ceea ce înseamnă că ora 03:00 se va repeta, iar ziua de 25 octombrie va avea 25 de ore.
Pe scurt
Data: 25 octombrie 2026 (ultima duminică din octombrie)
Ora schimbării: 04:00 devine 03:00
Noaptea: 25 de ore
Fus orar: România revine de la UTC+3 la UTC+2
De ce schimbarea pare mai devreme în 2026
Mulți români au observat că ora de iarnă vine cu o zi mai devreme decât în 2025. Explicația este simplă: nu s-a schimbat legea, ci doar poziția ultimei duminici din calendar.
În 2025, ultima duminică din octombrie a fost pe 26 octombrie.
În 2026, ultima duminică este pe 25 octombrie.
Regula europeană rămâne aceeași: schimbarea orei are loc întotdeauna în ultima duminică din luna octombrie.
Cum se schimbă ceasurile
În momentul trecerii la ora standard:
România revine astfel la Ora Europei de Est (EET – UTC+2), după perioada în care a folosit ora de vară (UTC+3).
Ce se schimbă după trecerea la ora de iarnă
Principala diferență va fi observată în programul de lumină naturală.
Diminețile vor deveni mai luminoase.
Seara se va întuneca cu aproximativ o oră mai devreme.
Pentru mulți oameni, schimbarea înseamnă o oră în plus de somn în noaptea tranziției.
Ce efect are asupra organismului
Specialiștii în medicina somnului spun că, deși ora de iarnă oferă teoretic o oră suplimentară de odihnă, organismul are nevoie de câteva zile pentru a se adapta noului program.
În această perioadă pot apărea:
Adaptarea este, în general, mai ușoară decât la trecerea la ora de vară, când se pierde o oră de somn.
Se renunță la schimbarea orei în România?
Nu. România va continua să schimbe ora și în 2026, deoarece Uniunea Europeană nu a adoptat încă o decizie definitivă privind eliminarea acestei practici.
Deși Parlamentul European a susținut în trecut renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, statele membre nu au ajuns la un acord privind aplicarea măsurii. Până la o decizie comună, sistemul actual rămâne în vigoare.