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Social· 1 min citire
Un bărbat de 27 de ani a fost arestat la Timișoara într-un dosar de viol și pornografie infantilă
FOTO: Pixabay.com
Ancheta este instrumentată de DIICOT și polițiștii de combatere a criminalității organizate după agresarea unei fete de 13 ani.
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