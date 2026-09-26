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Un bărbat de 27 de ani a fost arestat la Timișoara într-un dosar de viol și pornografie infantilă

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 26 sept. 2026, 09:11

Ancheta este instrumentată de DIICOT și polițiștii de combatere a criminalității organizate după agresarea unei fete de 13 ani.

Un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost arestat preventiv la Timișoara într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara. Ancheta vizează infracțiuni de viol asupra unui minor și pornografie infantilă.

Potrivit informațiilor publicate de Pressalert, victima este o fată în vârstă de 13 ani. Anchetatorii susțin că au documentat faptele și au administrat probe în cadrul cercetărilor desfășurate de structurile specializate.

Arestarea preventivă reprezintă o măsură dispusă în cadrul procedurii penale, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cazului.

Dosarul este în atenția procurorilor DIICOT Timișoara, care continuă cercetările pentru documentarea faptelor și stabilirea responsabilităților.

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