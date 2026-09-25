Toamna își intră în drepturi în România. Ploi, vânt și temperaturi mai scăzute sâmbătă

Vremea se schimbă în România sâmbătă, 26 septembrie, când în mai multe regiuni sunt așteptate ploi, iar temperaturile vor scădea.
Cerul va fi mai mult noros în jumătatea de sud-est a țării, iar aversele vor apărea local la munte și izolat în restul teritoriului. Pe litoral, vântul va avea intensificări, cu rafale de până la 50 km/h.
Ploi în mai multe zone
Sâmbătă, înnorările vor fi mai accentuate în sud-est. Local, la munte, și izolat în celelalte regiuni sunt prognozate ploi și averse slabe.
Cantitățile de apă nu vor fi în general importante, însă vremea va fi mai rece față de zilele precedente. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 23 de grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei.
Vânt mai puternic pe litoral
Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, dar va avea intensificări temporare în special în zona litoralului. Rafalele pot ajunge la 40-50 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig în zonele expuse.
Cum va fi vremea în București
În Capitală, temperaturile vor scădea ușor. Cerul va fi predominant noros și temporar va ploua slab. Maxima de sâmbătă va fi de aproximativ 21-23 de grade, iar minima va coborî până la 10-12 grade.
Vreme rece la munte
La munte, vremea va fi mai rece, cu perioade de ploaie și vânt. La altitudini mari, temperaturile vor coborî suficient de mult încât, în anumite zone, să fie posibile și precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare.
Duminică, temperaturile vor rămâne apropiate de valorile normale pentru sfârșitul lunii septembrie. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 24 de grade, iar în estul Munteniei și local în Dobrogea vântul va continua să fie mai intens.