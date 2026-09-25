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APIA începe plata a peste 2,1 milioane de lei pentru crescătorii de animale
Plăți APIA pentru crescătorii de animale
Publicat25 sept. 2026, 08:45
Sursărealitatea.net
Banii de la APIA sunt destinați ameliorării raselor
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