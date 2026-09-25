Fenomenul „SKI”: de ce tot mai mulți pensionari aleg să-și cheltuie banii în vacanțe în loc să-i lase moștenire copiilor

Scris de Andreea Damian Publicat: 25 sept. 2026, 09:24

Tot mai mulți pensionari aleg să își folosească economiile de o viață pentru a călători, a-și cumpăra obiectele dorite și a se bucura de fiecare zi la pensie, lăsând pe plan secund ideea de a acumula averi pentru a le transmite generației următoare, relatează BBC.

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